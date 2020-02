Le mardi 18 février dernier, lors des huitièmes de finale aller de la ligue des champions de l’UEFA, le Paris Saint Germain (PSG) avait courbé l’échine face au Borussia Dortmund sur un score de 1-2, sur les installations du Signal Iduna Park. Un match qui n’était pas joué d’avance pour les attaquants parisiens, surtout pour Kylian Mbappé, qui visiblement n’était pas dans son assiette même s’il avait donné une passe décisive à son équipier Neymar.

L’international français Christophe Dugarry dans son émission « Team Duga » sur RMC Sport est revenu sur le match et n’a manqué aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur Mbappé, le 6e au Ballon d’or 2019.

« Le talent de Mbappé est quelque chose mais quand tu occupes un poste, un rôle, tu dois investir ce rôle ou ce poste. Et qu’est-ce que c’est le rôle de l’attaquant, de l’avant-centre qui joue tout seul devant ? C’est un combattant, c’est un mec qui doit tout donner sur le terrain, qui doit harceler l’adversaire, qui doit aller au pressing, qui doit proposer des solutions de manière systématique, qui doit se battre sur tous les duels… (…) C’est quoi le style de Mbappé ? Être toujours beau, de vouloir être un beau joueur ?» s’est interrogé Christophe Dugarry.

Mbappé, le meilleur joueur du monde

Pour le consultant sportif, le footballeur aujourd’hui, est bien plus que ça. Il a pris l’exemple de Sancho et Haaland qui lors du match avaient bien fait leur job contrairement à Mbappé. « Ce qu’il te manque, Mbappé, tu sais faire beaucoup de choses mais ce qu’il te manque, c’est ce qu’a fait Haaland hier pendant 1h30 » a-t-il lancé à l’endroit du natif de Bondy. Le jour où Mbappé parviendra à travailler aussi dur, affirme Dugarry, il sera le meilleur joueur du monde et le prochain ballon d’Or. Pour lui, il n’y a aucun doute à se faire sur les talents de Mbappé, mais pour que ses talents se révèlent véritablement, il faudra qu’il fasse comme Haaland.