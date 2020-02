Le jeune attaquant du PSG Kylian Mbappé s’est confié à ses fans dans une lettre publié au Players Tribune. Une correspondance inédite que l’enfant de Bondy adresse «aux jeunes Kylian». Une lettre dans laquelle le jeune footballeur livre des anecdotes intéressantes comme celle qui parle de son club de cœur le Real Madrid et sa première rencontre avec l’actuel entraîneur du Real Zinedine Zidane au moment où il avait à peine 14 ans.

Zinedine Zidane était alors directeur sportif du Real Madrid lorsqu’il a demandé à rencontrer le jeune Kylian Mbappé pour un stage au Real pendant les vacances scolaires. «Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid qui m’invitait en Espagne pour un stage d’entrainement pendant les vacances scolaires. C’était un choc parce qu’ils ont carrément dit à mon père, “Zidane voudrait voir votre fils.” A cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club. Bien sûr, j’étais aux anges. Je voulais absolument y aller».

Dans la voiture de Zizou : un rêve éveillé

Et voici notre jeune homme en Espagne pour son stage au Real Madrid. Son idole Zinedine Zidane dont il possède plusieurs posters dans sa chambre aux côtés de celles de Cristiano Ronaldo, l’attend sur le parking du centre d’entraînement pour le conduire au terrain d’entraînement. Un moment inoubliable que le jeune homme raconte : «Zidane nous a accueillis sur le parking près de sa voiture et c’était une très belle voiture, bien sûr. On s’est dit bonjour et il m’a proposé de me conduire au terrain pour l’entraînement. Il montrait le siège passager, genre, “vas-y, monte.” Mais je me suis liquéfié et j’ai demandé, “Je dois enlever mes chaussures ?” Ahahaha ! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Mais c’était la voiture de Zizou ! Il a trouvé ça très marrant. Il a répondu, “Bien sûr que non, allez, monte.”»

Le jeune garçon d’alors ne s’en revenait de se trouver dans la voiture de Zidane. Et pendant tout le temps que dura le trajet, il croyait être en train de rêver dans l’avion : «Il m’a conduit jusqu’au terrain d’entraînement et je me disais dans ma tête, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas vrai. Je dois encore être en train de dormir dans l’avion. Parfois, même quand tu vis vraiment quelque chose, cela te paraît être comme dans un rêve».

Une très intéressante lettre qui fait entrer un peu plus Mbappé dans la légende du sport et des grands sportifs. Car avant lui, de légendaires athlètes comme Pelé, Pete Sampras, Maria Sharapova, Kobe Bryant, Fernando Alonso, Jack Nicklaus, Gianluigi Buffon, etc. se sont adressés à leurs fans à travers cette Players Tribune.