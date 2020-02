Rodrigo Kunstmann un photographe professionnel brésilien, spécialisé dans l’immortalisation d’évènements heureux comme, les anniversaires, les mariages ou les naissances, publiait, il a quelques semaines, des photos sur sa page Facebook. Une série de photos sur le thème de la naissance qui montrait des instants ‘’uniques’’ de cette « arrivée sur la planète des hommes ». Seulement, le photographe était loin de s’imaginer tout le succès qu’aurait sur la toile cette dernière série de photos et une en particulier, celle d’Isabela Pereira de Jesus.

Mème internet dès sa naissance

La photo d’Isabela Pereira de Jesus, avait été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et vue près d’un demi-millier de fois. Sa particularité était de montrer le nouveau-né à la naissance, qui au lieu de se mettre crier comme tous les bébés dans ces circonstances, regardait fixement les médecins avec une mine boudeuse. Le photographe écrira en légende de sa photo ; « Vous pouvez la voir penser : Aujourd’hui, c’est ma naissance et je n’ai même pas de tenue appropriée à mettre ». Isabela n’avait poussé son premier cri qu’à la coupure du cordon ombilical.

Devant le buzz de la photo, Rodrigo Kunstmann s’était fait un devoir de publier d’autres photos d’Isabela avec une expression faciale plus amène. Mais pour Daiane, la mère d’Isabela, sa fille était née avec cette mimique spéciale et elle l’avait dans les moments sérieux, comme au moment de l’allaitement ou pendant le changement de ses langes. « Elle est née courageuse et (…) mème » avait ajouté, Daiane, à la centaine de commentaires sur la photographie de sa fille. Isabela naissait le 13 Février 2020, dans un hôpital de Rio de Janeiro par césarienne.