Bientôt trois ans que le célèbre rocker français Jean-Phillipe Smet alias Johnny Hallyday est passé de vie à trépas. Sa mort avait laissé place à une guerre judiciaire entre les membres de sa famille opposant notamment les premiers enfants du taulier à sa dernière épouse Laeticia Hallyday. Hormis certains membres de la famille Smet, la femme aujourd’hui âgée de 40 ans semble être mal vue par d’autres personnalités. C’est le cas de l’animateur de radio et de télévision français Laurent ruquier. Le samedi 15 février dernier, l’homme s’en est pris à la veuve Smet dans une émission de télévision française.

Les scandales sexuels dans le milieu sportif

Laurent Ruquier évoquait sur le plateau de l’émission de tété, les scandales sexuel dans le milieu sportif de haut niveau qui ont récemment été dévoilés dans la presse. La situation avait d’ailleurs inspiré une parodie au producteur de télévision ainsi qu’à ses équipes. A en croire une voix off de celle-ci, ces informations auraient pu donner une idée à Laeticia Hallyday, puisqu’elle était jeune quand elle a rencontré Johnny Hallyday. Ainsi elle a eu l’idée d’un tout nouveau spectacle « prochainement en tournée à travers la France ».

« L’histoire de la jeune princesse et du vieux roi du rock »

La parodie a continué en montrant des photos de Johnny Hallyday avec sa femme Laeticia.« Laetitia Hallyday Production présente : Hallyday on Ice ! L’histoire de la jeune princesse et du vieux roi du rock. Elle a la fraîcheur, l’innocence, l’admiration… Il a l’argent, la notoriété et le pouvoir… Il va lui faire tourner la tête, elle va lui faire des galipettes. Hallyday on Ice : du sexe, de l’alcool, du rock’n’roll et un héritage ! Hallyday on Ice : un spectacle hommage à Johnny, avec de la glace, mais sans whisky » a déclaré la voix off.