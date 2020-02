La chanteuse belge et canadienne Lara Fabian, qui devait se produire à Bucarest le 3 février, aurait encore une fois annulé son concert quelques heures avant l’heure de début prévue. Dans une publication sur Facebook, la chanteuse expliquait que cette fois-ci, c’était des problèmes financiers qui seraient à l’origine de cette annulation ; puisqu’elle ne pouvait pas « jouer sans être payée ». Initialement, le concert aurait dû avoir lieu en novembre 2019 mais il a été reprogrammé pour février de cette année en raison de certains problèmes de santé de l’artiste.

« Mes amis. (…) je serai très sincère avec vous… »

En novembre, la célèbre chanteuse, aurait prévu des représentations en Roumanie, deux exactement Bucarest, les 18 et 19 Novembre dernier. Des représentations qui devaient être partie intégrante de son “50 World Tour“, célébrant ses 50 ans de vie, ses 30 ans de carrière et la sortie de son 14 ème album, “Papillon“. Mais aucune de ces représentations n’avaient pu avoir lieu, à cause de problèmes de santé de l’artiste ; et les concerts avaient été reportés pour ce mois de Février, le premier devant avoir lieu ce Lundi 03 Février à la Sala Palatului de Bucarest.

Mais quelques heures avant le début du concert, l’artiste faisait savoir que cette fois encore ; elle ne pouvait prester. C’est par son compte Facebook, que la diva se serait adressée à ses fans, ses « amis » pour leur révéler les raisons de cette nouvelle annulation. « Mes amis parce que vous êtes une grande partie de ma vie… (…) je serai très sincère avec vous… comme un ami devrait l’être » avait-elle écrit en l’occurrence. Et la chanteuse de révéler dans une longue publication, que cette fois-là l’annulation de son concert n’était nullement de son fait ou de celui de son « équipe » mais plutôt celui du promoteur du spectacle en Roumanie qui aurait omis de lui verser son cachet pour la représentation. Et ce ne serait pas la première fois.

Déjà en Novembre, le stress lié aux multiples tractations avec le promoteur, auraient selon l’artiste été à l’origine de ses malaises et de sa première annulation ; « Pour la quatrième fois consécutive, la personne qui gère la tournée à l’internationale qui est censée me payer pour la réalisation de nos spectacles, est en défaut de paiement.(…) Cela m’a causé une énorme douleur et du stress au cours des derniers mois, au point que j’ai été si malade, que je n’ai pas pu chanter la dernière fois que je suis venue à Bucarest » avait-elle écrit. Aussi cette fois aurait-elle décidé, de ne « pas accepter de rester aveugle à de tels abus, et (…) pas continuer à performer » quand elle se trouvait elle dans l’obligation de gérer les dépenses inhérentes à son déplacement, à celui de son équipe et à leur rémunération, « sans être payée pour couvrir tout ça ».

Selon la presse roumaine, les promoteurs du spectacle à Bucarest, International Creative Talents SRL, se seraient portés en faux quant aux déclarations de la star et menacer d’intenter contre Fabian, une action en justice pour défaut de contrat.