Ce jeudi 06 février 2020 à la chambre d’appel de la CPI (Cour pénale internationale) a eu lieu un nouveau procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en vue d’examiner leur demande d’être libérer définitivement. Au cours de ce procès qui a commencé et a pris fin dans la même journée de ce jeudi, les avocats de l’ancien Président Gbagbo et ceux de l’Etat ivoirien s’étaient affrontés juridiquement.

En effet, à l’ouverture de l’audience, les conseils des deux camps ne s’étaient pas ratés en défendant chacun sa partie. D’après Me Jennifer Naouri, s’exprimant au nom des avocats de l’ancien chef d’Etat, Me Jean-Pierre Benoît et ses collèges se sont basés sur les ‘’on dit’’ des partisans du Président Ouattara pour arguer que la levée des restrictions imposées à Gbagbo et son retour en Côte d’Ivoire pourrait créer de l’anarchie dans le pays. « L’argument selon lequel le retour de Gbagbo sera facteur de désordre en Côte d’Ivoire est un faux argument », a évoqué Me Jennifer.

Ouattara aux trousses des opposants

D’après elle, l’intention de ces avocats de l’Etat ivoirien est faire maintenir Laurent Gbagbo par tous les moyens hors de la Côte d’Ivoire. Ce qui arrangerait sans aucun doute leur commettant le Président de la République Alassane Ouattara dans le cadre des élections présidentielles qui se pointent à l’horizon dans le pays. « Alassane Ouattara veut empêcher tous les opposants de se présenter aux élections présidentielles en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi les députés sont arrêtés et jetés en prison, et même M. Soro Guillaume, allié de Ouattara, pourchassé », a ajouté l’avocate.

D’après Jennifer Naouri, M. Ouattara lui-même avait affirmé dans un passé récent qu’il n’avait jamais commis des avocats pour aller intervenir à la CPI, a notifié l’avocate avec une vidéo à l’appui. Pour cela, elle a demandé tout simplement au juge de faire fi de leurs arguments. « M. le juge, nous vous demandons d’ignorer purement l’intervention et les arguments des avocats du gouvernement de Côte d’Ivoire » a demandé la conseille.