Le pouvoir en place au Lesotho est secoué par une terrible affaire qui risque d’avoir raison du Premier ministre de ce petit royaume d’Afrique Australe, Thomas Thabane. En effet, selon les informations des médias locaux, le chef du gouvernement du Lesotho sera inculpé ce Vendredi 21 février dans l’assassinat de son ex épouse Lipolelo Thabane survenu en 2017. Cette affaire embarrasse le régime en place, le Parti au pouvoir, la Convention de tous les Basotho (ABC) a donné un ultimatum à Thomas Thabane pour qu’il démissionne de son poste de Premier ministre.

Le 14 juin 2017, Lipolelo Thabane, âgée de 58 ans fut tuée alors qu’elle regagnait son domicile à bord de sa voiture. Cet assassinat s’est produit quelques jours avant la prestation de serment de Thomas Thabane au poste de chef du gouvernement alors qu’il était en instance de divorce avec son ex-compagne.

L’actuelle épouse également dans la ligne de mire de la justice

Il y a quelques semaines, Maesaiah Thabane, l’actuelle épouse du Premier ministre avait déjà été inculpée pour le meurtre de Lipolelo Thabane. ” Il a été convenu avec son avocat que Thomas Thabane comparaîtra devant la justice et sera formellement inculpé du meurtre de Lipolelo Thabane. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il était présent au moment du crime mais qu’il agissait de concert avec le ou les meurtriers” a déclaré un haut responsable de la police du Lesotho.

L’issue de cette affaire aura forcément un impact sur le pouvoir en place qui s’efforce de donner une bonne image à sa population. Aux dernières nouvelles, on apprend que Thomas Thabane ne se présentera pas devant la justice ce Vendredi. Un de ses plus proches collaborateurs a déclaré qu’il s’est rendu en Afrique du Sud pour effectuer une visite médicale de routine et de déclarer que le Premier ministre sera vite de retour si son état de santé est jugé satisfaisant.