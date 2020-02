Michael «Mad Mike» Hoare, considéré comme le mercenaire le plus célèbre du monde, serait décédé à l’âge de 100 ans ce dimanche en Afrique du Sud. Sa famille a déclaré dans un communiqué qu’il était mort dans son sommeil dans un établissement de soins à Durban. M. Hoare était devenu célèbre pour avoir été en Afrique de tous les « gros coups » politiques, notamment le commandement d’une unité de troupes mercenaires au Congo dans les années 1960.

Le plus africain de tous les mercenaires irlandais

“Mad Mike” Hoare, décédé à l’âge de 100 ans, avait d’abord obtenu le grade de Major dans l’armée irlandaise avant de terminer une formation en comptabilité et de devenir par la suite, le mercenaire le plus célèbre du monde. L’adoption par Hoare alors qu’il était dans la quarantaine d’une nouvelle carrière en tant que chef de forces mercenaires devait, bien plus selon des observateurs, à l’opportunité de contacts d’affaires bien placés qu’à toute volonté de prouesses militaires. Hoare aurait été avant tout un homme d’affaire. Le succès de ses campagnes au Congo dans les années 1960 avait conféré à sa ‘’nouvelle vocation’’ un prestige et un glamour sans précédent, mais sa carrière de « grand mercenaire » se serait terminé par un cuisant échec.

en 1981, cela faisait trois ans déjà que Hoare avait déposé les armes et remis les clés de « son affaire », un noyau durs de cinq ‘’baroudeurs’’ à un de ses poulains John Peters et était rentré chez lui en Afrique du Sud. D’ailleurs, en 1978, alors qu’il avait déjà presque la soixantaine, il avait opéré en tant que conseiller technique sur le film de guerre de 1978 The Wild Geese et serait tenu à l’écart des campagnes angolaises et biafraises. Mais en Novembre 1981, le mercenaire était engagé par des exilés de la République insulaire des Seychelles pour organiser un coup d’État. Hoare à la tête d’un commando déguisés en en équipe de rugby, se fait surprendre et à l’aéroport de Victoria dans les Seychelles et lui et certains membres de son commando n’auraient eu leur salut qu’après avoir détourné un avion pour l’Afrique du Sud.

En janvier 1982, une commission internationale, mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, enquêtait sur la tentative de coup d’État ; et le rapport aurait conclu à une forte implication d’agences de défense et de sécurité sud-africaines. Hoare était reconnu coupable de détournement d’avion et condamné à dix ans de prison. Il sera relâché en 1985.