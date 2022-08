Le Prince Misuzulu Sinqobile kaZwelithini a été solennellement couronné samedi en tant que roi de la Nation zouloue en Afrique du Sud, rapporte le site Independent Online.

Le trône a été longtemps disputé après la mort de l'ancien roi Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu en mars 2021. La famille royale n'était pas du même avis sur l'identité du successeur. Après de longs débats et litiges, notamment en justice, la majorité de la famille a reconnu Misuzulu Sinqobile, 48 ans, en tant que nouveau roi. Ce dernier a également été reconnu par le président sud-africain Cyril Ramaphosa en mars dernier.

Le roi des Zoulous est le titre le plus prestigieux parmi les dirigeants traditionnels de l'Afrique du Sud. Les Zoulous sont le peuple le plus nombreux de la république : 11 millions de personnes. Le roi n'a pas de pouvoirs politiques, mais est un leader spirituel et un symbole pour son peuple.