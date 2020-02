Lundi, La ministre française de la Justice annonçait la libération prochaine d’une quarantaine d’individus arrêtés pour terrorisme sur le sol Français. Ces libérations seraient prévues pour cette année avec la prévision d’un contingent important, plus d’une cinquantaine, qui devrait sortir des prisons françaises d’ici à 2021. Pour l’opposition en France au Président Macron, et notamment pour le parti Les Républicains, cette décision allait à l’encontre de la sécurité des français.

Guillaume Peltier accuse Macron de « non-assistance à pays en danger »

La ministre de la justice, Nicole Belloubet après l’annonce de la libération des prisonniers, avait également annoncé des mesures de contrôle-évaluation-suivi de ces prisonniers qui devraient pouvoir permettre aux services de sécurité et de renseignements français de pouvoir éviter d’éventuelles « re-radicalisation » de ces individus libérés. Mais pour Guillaume Peltier, vice-président délégué du parti Les Républicains et député du Loir-et-Cher, le président Emmanuel Macron se serait rendu coupable de« non-assistance à pays en danger ».

Alors qu’il intervenait ce mardi sur un plateau de télévision française, Guillaume Peltier avait tenu à dire que la décision du Président Macron de libérer ces prisonniers coupables de terrorisme, allait contre l’intérêt des français, et devait en préoccuper plus d’un.

Selon le député de l’opposition, il ne pouvait y avoir de « libertés pour les ennemis de la liberté » et que ce faisant le président de la République choisissait par « angélisme », autrement dit au nom de quelques désirs de perfection ou d’un certain refus des réalités, de mettre sciemment à mal la sécurité des citoyens français. Il était « hors de question que des personnes dangereuses soient libres » avait asséné le député Peltier ; car « Oui » avait-il ajouté en substance, « la sécurité des Français est plus importante que la liberté des apprentis terroristes ».