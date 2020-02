Les relations entre le président brésilien Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron ne sont pas au beau fixe. Depuis la remarque du président français sur l’Amazonie et la violente attaque de Bolsonaro contre Brigitte Macron, les deux hommes ne se supportent plus. Et pour cause le président d’extrême-droite n’en a que faire des humeurs du président français sur la gravité de la situation en Amazonie. Très pro-commerce, il s’en prend souvent aux défenseurs de la nature, y compris les indiens vivant au Brésil.

Mais un récent rapport du ministère de la défense du Brésil vient jeter encore plus le trouble sur les relations avec la France. Ce rapport qui a fuité dans la presse brésilienne dénommé “Scénarios de défense 2040” affirme que la France est le seul pays qui représente une menace militaire pour le Brésil jusqu’en 2040. Une accusation sans précédent qui est basé sur les prévisions de plusieurs centaines de hauts responsables militaires brésiliens. Raison de cette menace ? La situation en Amazonie !.

Pour les autorités cela pourrait constituer une raison suffisante pour la France, pour qu’à l’horizon de 2035 elle demande une intervention de l’ONU en mobilisant ses forces dans la région, notamment en Guyane. Une accusation jugée délirante par le journal brésilien qui a révélé l’information.