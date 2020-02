Une grande saisie de drogue a été effectuée au Maroc, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Hier mercredi 12 février 2020, la police marocaine a annoncé avoir saisi le jour précédent, près de 7,5 tonnes de résine de cannabis à proximité de Guelmim, une ville située au sud-ouest du Maroc. Elle a également indiqué avoir procédé à l’arrestation de huit personnes suspectées de « trafic international de drogue ». L’opération a permis de mettre la main sur « quatre véhicules, une moto, deux fusils de chasse, 108 cartouches et une somme d’argent soupçonnée de provenir de ces actes criminels ».

Une enquête ouverte

Dans un communiqué, la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que la drogue saisie se trouvait dans un véhicule tout-terrain. La police a par ailleurs fait savoir qu’une enquête pour déterminer les « liens éventuels avec des réseaux internationaux de drogue », a été ouverte. Notons que les saisies de stupéfiants sont monnaie courante au Maroc. Ce pays figure parmi les plus grands producteurs et exportateurs de résine de cannabis dans le monde, d’après l’office de l’onu contre la drogue et le crime (ONUDC).

347 kilogrammes de cannabis

Rappelons que cela fait moins de deux semaines qu’un français d’origine marocaine âgé de 47 ans a été arrêté lors d’un passage à la frontière vers l’enclave espagnole de Ceuta, alors qu’il transportait 347 kilogrammes de cannabis. Le 02 février 2020, deux françaises d’origine marocaine âgées de 22 et 21 ans avaient été arrêtées à l’aéroport Marrakech-Ménara. Elles détenaient 29 kg de résine de cannabis.