Entre les Sussex et la reine d’Angleterre, les choses ne semblent pas s’arranger, bien au contraire. La reine a interdit au couple dissident de ne pas utiliser le terme «Royal» dans une marque qu’ils comptent créer. Le nom de la marque aurait dû être «Sussex Royal». Mais la reine a fait savoir son opposition à l’utilisation du mot «royal» dans ladite marque, ce qui ne plaît guère aux Sussex.

Des indiscrétions avaient permis de savoir que Meghan aurait déclaré en privé «qu’au-delà du nom, Harry et Archie ont du sang royal et ça, personne ne peut leur enlever. En tant que famille, ils seront toujours considérés comme des membres de la royauté ». Mais c’est ce samedi que le couple dissident a répondu à la reine. Sur leur site internet, ils ont pris acte en écrivant que leur «organisation à but non lucratif n’utilisera pas le nom Sussex royal ou toute autre version de “royal”».

De mal en pis entre la reine et Harry

Néanmoins, cette interdiction n’aura pas plu au couple princier qui a tenu à faire savoir dans sa réponse que ni « la monarchie », ni « le gouvernement » n’avaient «aucune compétence sur l’utilisation du mot “royal” à l’étranger». « Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser Sussex royal ni aucune itération du mot “royal” sur aucun territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020 », écrivent Harry et Meghan.

Cette réponse signifie clairement que la reine n’a pas vraiment autorité pour empêcher l’utilisation de cette interdiction en dehors du territoire de la couronne britannique. Même si le couple Sussex compte bien ne pas utiliser l’expression interdite par la reine. Entre la reine et son petit-fils, on espère voir les choses se régler, mais pour l’instant, ça va de mal en pis.