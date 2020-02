Plusieurs semaines après la décision du duc et la duchesse de Sussex relative à la renonciation à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique, des voix continuent de s’élever pour la dénoncer. La dernière réaction enregistrée est celle du père de Meghan Markle. A la faveur d’une sortie média qu’il a faite, il n’a pu s’empêcher de lancer quelques piques à sa fille.

Thomas Markle n’a pas caché son opposition à la décision relative à la renonciation au rôle de premier plan qui a été prise par sa fille et le prince Harry. Ce fut une occasion pour lui de rappeler qu’il a beaucoup de griefs contre le duc et la duchesse de Sussex.

Ils n’ont pas le droit d’utiliser le mot “Royal”

«J’en veux beaucoup à Meghan et Harry en ce moment. Je ne pense pas qu’ils ont le droit d’utiliser le mot ‘Royal’ ni qu’ils aient le droit de parler à la reine comme ils l’ont fait. Je pense que c’est une insulte à la reine et aux Britanniques. », a fait savoir le père de l’ancienne actrice américaine devenue membre de la famille royale britannique.

Pour lui, sa fille a l’habitude de rejeter ses proches. Il indique qu’après avoir rejeté toute sa famille biologique à la veille de son mariage, elle a poursuivi en rejetant sa famille britannique.

« Ma fille m’a jeté à la veille de son mariage. Elle a jeté ma famille. Elle a jeté la famille de Doria [la mère de Meghan, ndlr]. Elle a jeté toutes les familles et maintenant elle jette la famille britannique. L’une des plus anciennes institutions au monde. Ils sont en train de la détruire, de la déprécier, de la rendre minable… Ils ne devraient pas faire cela ! », a poursuivi Thomas Markle. Notons tout de même que, les relations entre l’épouse du prince Harry et sa famille n’a souvent été harmonieuses.