Nous sommes actuellement au mois de février 2020, et déjà les meilleurs salaires mensuels bruts des joueurs de la ligue 1 en France sont connus. Selon la liste publiée par un média sportif français, ce vendredi 7 février 2020, on voit que les onze premières places du classement, sont occupées par les joueurs du Paris saint Germain. En tête, nous avons le brésilien Neymar, avec un salaire de 3.060.000 euros, suivi de Kylian Mbappé (1.910.000 euros). Le trio est fermé par le défenseur central du PSG, Thiago Silva avec un salaire de 1.500.000 euros. La onzième place est occupée par le joueur parisien Presnel Kimpembe.

Steven Szonzi 25e

Avant lui, se trouvent les joueurs comme Icardi, Di Maria, Marquinhos, Paredes, Verrati, Cavani et Navas. En outre, le milieu de terrain du stade rennais, Steven Nzonzi (400.000 euros) prend la 25e place du classement avec un ex aequo Anthony Lopez. Notons qu’après les onze parisiens à la tête du classement, se trouve l’attaquant de Monaco, Wissam Ben Yedder qui perçoit 650 000 euros par mois. Dans le top 30, les Lyonnais ont pris 2 places, les Marseillais 5 et les monégasques 4.