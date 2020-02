La malédiction Neymar continue au PSG. La star brésilienne est une nouvelle fois sous les feux des projecteurs du fait d’une blessure qui l’éloigne du terrain depuis le 1er février dernier et qui pourrait le priver d’une rencontre très importante de League des Champions face au Borussia Dortmund mardi prochain. Face à Montpellier, l’attaquant du PSG était sorti du terrain très tôt du terrain, touché aux côtes. Depuis, il a raté les rencontres de Ligue 1 contre Nantes, Lyon et Dijon et bientôt Amiens et les fanatiques du club commencent à se poser des questions quant à la disponibilité de leur star principale à quelques jours d’un match important de Champions League.

La Champions League, un objectif clairement affiché du club parisien depuis l’avènement des qataris. Un objectif qui, tels les fruits de Tantale, échappe au club parisien qui le désire si tant et qui met tout en œuvre pour se l’approprier. Le recrutement du brésilien à un prix record de 222 millions d’euros (le record tient toujours !) entre d’ailleurs dans cet objectif. Mais depuis, le rendement du Brésilien en Champions League est plutôt discutable. Jamais présent quand on a besoin de lui. Neymar est régulièrement éloigné des stades à la veille des rencontres décisives de Champions League du fait de regrettables blessures. Et les fans craignent que le même scénario ne se reproduise cette année.

Tuchel pas “assuré” de faire jouer Neymar mardi

Car l’absence du Brésilien en huitième de finale les deux dernières saisons a été cruciale pour le club francilien qui a été éliminé à chaque fois. Et les derniers propos du manager Thomas Tuchel ne sont guère encourageants. Le sélectionneur du PSG avait notamment déclaré ne « pas pouvoir assurer à 100% qu’il (Neymar) sera là », face à Dortmund. Un retour prématuré pourrait présenter un plus grand risque pour le joueur qui a besoin de temps pour récupérer.

Néanmoins Neymar était au Camp des Loges pour s’entraîner avec ses coéquipiers et est apparu apparemment en forme. Il a en outre été aperçu le soir du même jour en Allemagne pour la promotion de sa marque et parait en bonne santé. Son entourage est convaincu que le joueur sera sur le terrain aux côtés de ses coéquipiers mardi face à Dortmund. Les fans parisiens aimeraient bien pouvoir en être aussi sûrs.