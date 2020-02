En mai 2019, Neymar, la superstar du Paris Saint-Germain a été pris dans une spirale judiciaire qui a fait les choux gras de l’actualité. En effet, l’ex joueur du FC Barcelone a été accusé de viol par Najila Trindade, une jeune mannequin brésilienne. Les faits se seraient déroulés dans un grand hôtel de la capitale française et Mlle Trindade a formellement accusé le joueur le plus cher de l’histoire de l’avoir agressé sexuellement. L’affaire a fait grand bruit et l’image de Neymar fut considérablement ternie. Un procès s’est ouvert au Brésil mais la star auriverde n’a pas été inculpé pour les faits qui lui sont reprochés.

Après l’éclatement de l’affaire, Neymar n’a cessé de clamer son innocence, il s’est dit être victime d’un piège. Le brésilien avait même balancé des photos sur les réseaux sociaux qui tendent à confirmer sa version des faits. Alors que Neymar ne risque plus d’être inquiété au Brésil, en France la situation pourrait prendre une autre tournure.

Neymar n’est pas sorti d’affaire

En effet, selon des informations rapportées par des médias brésiliens, l’avocat de Najila Trindade a laissé entendre que la jeune femme pourrait porter plainte en France contre Neymar vu qu’au Brésil, la balance a penché en faveur de la star auriverde. Selon l’avocat de la jeune femme, une plainte en France pourrait avoir un dénouement favorable, l’entourage de Neymar est déjà sur le qui-vive et suit l’évolution de l’affaire de très près pour éviter tout emballement médiatique.

Il faut dire qu’un nouveau scandale extra-sportif tomberait très mal pour Ney qui vient de fêter ses 28 ans et qui est très attendu pour cette deuxième partie de saison. Le PSG se prépare à affronter le Borussia Dortmund en Ligue des Champions et le club aura besoin que sa star soit à 100% pour livrer une grande prestation.