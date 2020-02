12 jours ! C’est la durée de vie du dernier mariage de la Pamela Anderson avec le réalisateur Jon Peters. Le énième mariage des deux stars n’aura pas duré bien longtemps. Alors qu’on les croyait en lune de miel, la star d’Alerte à Malibu annonce la fin de ce qui aura été un véritable mariage éclair. La nouvelle de la séparation a été annoncée dans un communiqué de Pamela Anderson.

« Nous vous serions très reconnaissants pour votre soutien alors que nous avons décidé de prendre un peu de temps pour réévaluer ce que nous attendons de la vie, des uns et des autres (…) La vie est un voyage et l’amour est un processus. Avec cette vérité universelle à l’esprit, nous avons mutuellement décidé de retarder la formalisation de notre acte de mariage. Merci de respecter notre vie privée », dit le communiqué de la blonde bombe d’Alerte à Malibu.

Un mariage de plus

Et pourtant tout semblait indiquer que ces deux personnes étaient faites l’une pour l’autre. Ayant déjà été ensemble dans le passé, leurs retrouvailles après la séparation de Pamela Anderson d’avec le footballeur Adil Rami semblait des plus prometteurs. Et Jon Peters semblait plutôt comblé de retrouver sa Pammy qu’il a connue dans les années 1980 au manoir de Playboy.

« Je suis entré et j’ai vu ce petit ange assis au bar. C’était Pammy. Elle avait environ 19 ans. Je savais qu’elle serait une grande star. Nous avons fini par vivre ensemble. Pamela était une fille qui sans maquillage était magnifique. Elle était très intelligente et très talentueuse », confait-il au Hollywood Reporter. Leur retrouvaille après une longue séparation aurait dû être un conte de fée. Lui âgé de 74 ans et elle de 52 ans s’étaient remis ensemble depuis plusieurs mois. Etant chacun crédité de cinq différents mariages, celui-ci n’aura pas non plus été le bon pour Pamela Anderson et Ron Peters et n’aura été qu’un mariage de plus. La série continue.