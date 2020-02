«Je n’ai besoin de personne pour payer mes factures… ». C’est par ces mots que l’actrice Pamela Anderson bat en brèche les accusations de son éphémère ex-mari Jon Peters qui affirmait récemment que la star d’Alerte à Malibu ne l’aurait épousé dans le laps de temps qu’aura duré leur mariage que pour son argent. Jon Peters avait déclaré qu’il avait remboursé ses 200.000 dollars de dettes et refait la garde-robe de l’actrice pendant les douze jours qu’aura duré leur dernier mariage.

Le mariage secret des deux ex-amants le 20 janvier dernier avait surpris tout le monde. Leur rapide divorce encore plus. La blonde bombe n’aura pas vraiment réussi son cinquième mariage avec le réalisateur qui en était aussi à son cinquième. Le réalisateur de 72 ans et l’actrice de 52 ans se connaissaient pourtant depuis très longtemps. Les deux stars s’étaient rencontrés au manoir de Playboy alors qu’elle n’avait que 19 ans. A l’époque, l’écart d’âge entre les deux rendait difficile leur union qui n’avait été qu’une aventure.

Des accusations fausses et ridicules

Leur mariage-éclair début 2020 aura laissé un très mauvais souvenir à l’homme qui avait accusé sa Pammy de l’avoir finalement épousé pour bénéficier de sa fortune, le temps d’éponger ses dettes et de se refaire une garde-robe. «J’ai tout payé et ce sont les remerciements que je reçois. Il n’y a pas plus fou qu’un vieux fou» déclarait Jon Peters dans les colonnes de Page Six. Propos traités par Pamela Anderson d’«entièrement faux» et «ridicules».

Pamela Anderson avait d’ailleurs répondu aux accusations de Ron en évoquant ses sources de revenus suffisantes pour couvrir ses dépenses : «Je n’ai besoin de personne pour payer mes factures… Je possède une maison à 10 millions de dollars à Malibu Colony. Elle est louée pour 40.000 dollars par mois depuis presque deux ans, et le sera encore pendant cinq ans. Ça couvre bien plus que mes dépenses et mes factures. J’ai des contrats et d’autres activités».