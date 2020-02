Triste nouvelle pour les fans de Pop Smoke. Le rappeur américain âgé de 20 ans est mort. Selon un média américain, l’artiste a été tué ce mercredi 19 février 2020, dans ce qui semble être un cambriolage, dans sa maison sur les Hollywood Hills à Los Angeles, en Califronie aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés dans la matinée à 04h30, quand deux personnes cagoulées se sont introduites chez lui en forçant la porte de sa maison.

Il avait été grièvement blessé

A en croire une source de la police, les deux intrus qui étaient armés, avaient tiré plusieurs balles qui ont grièvement blessé le chanteur. Après avoir commis leur forfait, les cambrioleurs avaient été aperçus en train de quitter le lieu du crime, à pied. Aucun suspect n’a pour le moment été identifié et aucune interpellation n’a eu lieu. Cependant, une personne avait été menottée mais a été ensuite relâchée, puisque la police avait estimé qu’elle n’était pas impliquée dans la fusillade.

Il a succombé à ses blessures

Après les coups de feu, le rappeur avait été conduit d’urgence au centre médical Cedar-Sinaï, où il a succombé à ses blessures. Notons que Pop Smoke est un artiste originaire de Brooklyn et fait partie de la génération montante des rappeurs. Il est plus connu pour les titres « Welcome to the Party » et « Dior » qu’il laisse derrière lui.