Alors que les avocats de Donald Trump demandent aux élus du Sénat d’acquitter purement et simplement leur client dans le procès de l’impeachment, les Démocrates ne veulent pas en démordre. Dans un bien sévère réquisitoire, le procureur et élu démocrate Adam Schiff a demandé lundi au Sénat et particulièrement aux élus Républicains majoritaire de faire leur travail en destituant le président Donald Trump.

“Nous avons prouvé que Donald Trump est coupable. Maintenant, rendez la justice de manière impartiale et condamnez-le“, a déclaré Adam Schiff après avoir traité Donald Trump de président “sans boussole morale” dans un Sénat entièrement silencieux où étaient bien présents les 100 élus de la solennelle instance. “Quand un président essaie de forcer un allié à l’aider à tricher dans nos élections, puis cherche à étouffer l’affaire, nous devons dire “Ça suffit” “, a affirmé le procureur démocrate, rappelant au passage pourquoi Donald Trump subissait ce procès.

Des Républicains inébranlables

Donald Trump est en effet sous le coup d’une procédure de destitution déclenchée par les Démocrates de la Chambre des Représentants qui accusent l’autorité présidentielle américaine d’abus de confiance et d’interférence dans une enquête du Congrès. Le président américain est accusé d’avoir voulu forcer son homologue ukrainien à lancer une enquête sur le fils de son probable adversaire aux élections présidentielles de 2020, Joe Biden. Trump a d’ailleurs gelé une importante aide militaire à l’Ukraine pour contraindre le dirigeant ukrainien à lancer cette enquête.

Néanmoins l’issue du procès au Sénat est connue à l’avance. Le Sénat est composé de 100 membres dont 53 Républicains. Or il faut une majorité qualifiée des 2/3 soit 67 voix pour destituer le président américain. Une mission carrément impossible pour les 47 Démocrates du Sénat, surtout que les Républicains inébranlables supportent ouvertement leur président, envers et contre tout.