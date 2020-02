Il y a une semaine, 22 personnes étaient tuées, presque par « accident » selon l’armée camerounaise, lors de la répression d’une insurrection séparatiste en zone anglophone. Des décès, que Le président français Emmanuel Macron avait dans une déclaration ce dimanche attribué à des « violations intolérables des droits humains » au Cameroun. Des propos que des jeunes à Yaoundé auraient fort peu appréciés.

Des manifestations anti-Macron

Le président français alors qu’il faisait une apparition remarquée à l’Inauguration de la 57e édition du salon de la ferme de Paris, avait été apostrophé par un des participants sur la question des villageois décédés au Cameroun anglophone lors d’une offensive de l’armée camerounaise contre des insurgés. A l’invective du fermier qui accusait son administration de « supporter des dictateurs », le président français avait répondu que la France avait en Afrique « un rôle compliqué ».

Et qu’en l’occurrence lorsque la France disait qu’un dirigeant n’avait pas été élu démocratiquement, les Africains répondaient « de vous mêlez-vous? ». « Je fais pression sur tout le monde, je travaille avec l’Union africaine pour faire pression. (…), J’appellerai le président Biya la semaine prochaine et nous mettrons la pression maximale pour que la situation se termine » avait ajouté en substance le président français.

Ces propos justement auraient donné lieu à des protestations de jeunes à Yaoundé ce lundi 24 février. Tenant des pancartes devant les ambassades de France à Yaoundé et Douala, les capitales politique et économique du pays ; plusieurs centaines de jeunes auraient brandis des messages prônant l’unité et un Cameroun fort. D’autres messages plus directs, disaient clairement à M. Macron de « se mêler de ses oignons », précisant que le Cameroun n’était pas « un DOM-TOM ». Les manifestants réclamant du chef de l’Etat français, qu’il présentât des « excuses » à son homologue camerounais pour propos outranciers. Mais pour bien des voix au Cameroun, les manifestations seraient des coup de forces médiatiques , menés par des pontes du régime au pouvoir.