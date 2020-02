Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron, le dirigeant français n’a eu de cesse de faire des propositions pour reformer le projet d’ensemble de l’Europe. Alors que la Grande-Bretagne a officiellement annoncé sa sortie de la zone UE, Macron a plusieurs fois exhorté ses pairs européens à une refonte majeure de l’Union Européenne afin de faire face aux défis qui s’annoncent dans le domaine politique, économique et sociale. On peut dire que le chef de l’hexagone est celui qui a pris à bras le corps le projet de refonte de la zone UE ce qui laisse penser à de nombreux analystes que les autres dirigeants européens sont en retrait du débat.

En Allemagne, des voix commencent à se faire entendre pour demander qu’Angela Merkel s’implique plus dans les questions liées à l’avenir de l’Europe. Dans son propre camp, les critiques fusent, ainsi, Armin Laschet, l’actuel chef du gouvernent de la région Rhénanie du Nord-Westphalie proche de la chancelière allemande s’est récemment prononcé sur le rôle que devrait avoir l’Allemagne dans le débat européen.

Un avis clair

Armin Laschet, membre de la CDU, qui est annoncé pour être l’un des plus sérieux candidats à la succession de Merkel a indiqué que le président français Emmanuel Macron, fait des propositions constructives pour le devenir de l’Europe. Il a critiqué la forme d’attentisme d’Angela Merkel qui ne se prononce pas assez sur les propositions du président français. Au cours de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, Armin Laschet a été on ne peut plus claire. “J’aurais souhaité une réponse plus déterminée, plus rapide de la part du gouvernement d’Angela Merkel, suite aux propositions du chef de l’Etat français faites depuis 2017. Le président français fait des propositions et nous avons besoin de trop de temps pour réagir” s’est ainsi exprimé Laschet qui demande plus de réactivité de la part d’Angela Merkel sur les questions européennes.