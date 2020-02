Le président du club français de football, Paris Saint Germain (PSG) Nasser Al-Khelaïfi est poursuivi par la justice suisse dans l’affaire de l’attribution des droits médiatiques des Coupes du monde et des Coupes des confédérations de football. En effet, le ministère public de la confédération helvétique a annoncé ce jeudi 20 février 2020, la mise en examen du parton du PSG et directeur de BeIN Media Group.

« Corruption passive »

Nasser Al-Khelaïfi est inculpé pour « gestion déloyale ». Ont également été inculpé dans cette affaire, un homme d’affaires dont le nom n’a pas été indiqué dans le communiqué, et Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la Fédération Internationale de Football (FIFA). Ce dernier a été mis en examen pour « corruption passive » et « gestion déloyale multiple et qualifiée ».

Valcke a reçu un acompte de 500 000 euros

L’homme d’affaires quant à lui est poursuivi pour « corruption active ». Selon le communiqué, « l’enquête a révélé que Valcke a obtenu des avantages indus des deux co-accusés ». Il a également indiqué que l’ex numéro 2 de la FIFA, a reçu le versement d’un acompte de près de 500 000 euros, qu’il avait ensuite donné à d’autres personnes pour une villa située sur la grande île italienne de la Sardaigne.

Un loyer non acquitté

Cela a eu lieu suite à l’acquisition par Nasser Al-Khelaïfi de la même villa, par le biais d’une société, à la place de Jérôme Valcke.« Valcke a ensuite obtenu d’Al-Khelaïfi le droit de jouissance exclusif de la villa pour une période de 18 mois au total sans s’être acquitté pour cela d’un loyer d’une valeur estimée entre environ 900 000 et 1,8 million d’euros » a ajouté le communiqué.

Le troisième accusé a versé trois acomptes d’une valeur totale estimée à 1,25 millions à la compagnie SportUnited Sarl. Le communiqué précise que Nasser Al-Khelaïfi et l’homme d’affaire sont poursuivis pour « instigation », tout en soulignant que Jérôme Valcke s’est enrichie frauduleusement.