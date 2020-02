Il n’est jamais trop tard pour devenir papa et le célèbre réalisateur de films, Quentin Tarantino vient de le confirmer. À 56 ans, le réalisateur de Django Unchained vient d’avoir son premier enfant avec sa compagne d’origine israélienne, Daniella Pick qui est 20 ans la cadette de Tarantino. Celui qui est considéré comme l’un des plus talentueux réalisateurs de sa génération, compte mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à sa famille et à la littérature.

En 2019, le natif de Knoxville dans l’État du Tennessee avait sorti Once Upon a time… in Hollywood qui sera vraisemblablement son avant-dernier film. Au cours d’un entretien médiatique, Quentin Tarantino avait affirmé qu’il était temps pour lui d’explorer de nouveaux horizons et de prendre sa plume pour devenir écrivain.

Tarantino a pris son temps

Daniella Pick, 36 ans, est devenue aussi maman pour la première fois. Selon les informations de médias israéliens, le bébé du couple Tarantino est né à Tel Aviv en Israël, le couple s’est établi de façon permanente en Israël. C’est en 2009 que Quentin Tarantino et Daniella Pick se sont connus sur le plateau du film Inglourious Basterds, ils se sont mariés par la suite en 2018.