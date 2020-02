Après la sortie des rapports 2015, 2016, 2017 de la Cour des Comptes, le directeur général du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) a tenu à s’exprimer sur certain cas d’irrégularités soulignés par le document qui a été rendu public récemment. Cheikh Ndiaye explique en conférence de presse que les recommandations du rapport sont entrain d’être suivies.

“La Cour des Comptes a fourni un excellent rapport”

“Le rapport de la Cour des Comptes est un excellent rapport. Il est bon, il n’y a rien à dire” Cheikh Ndiaye au cours de son point de presse précise qu’il n’est pas inquiet puisque les recommandations soulignées dans le document en question sont entrain d’être suivies à la lettre. Le directeur général du CICES poursuit que les magistrats de la Cour des Comptes ont fourni le travail “avec beaucoup de professionnalisme“.

Cheikh Ndiaye revient sur les 78 millions pour le désherbage

Concernant la somme de 78 millions de francs CFA destinée au désherbage du site, Cheikh Ndiaye considère que l’information n’a pas été relayée de manière fidèle par la presse. “Le service consiste à enlever les mauvaises herbes et arbustes, à élaguer les arbres, à évacuer les branchages, herbes et feuilles mortes dispersées dans l’enceinte du Cices d’une superficie de 19 ha sur une période d’un mois mobilisant 150 personnes, ainsi que le curage de canal long de 3 km” soutient-il. Il poursuit que la somme des 78 millions de francs CFA concerne en réalité six foires consécutives.