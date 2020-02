Annoncé au Tribunal de Dakar pour être reçu par le Doyen des juges dans le cadre de sa plainte contre des gardes pénitentiaires qu’il accuse d’agression, Babacar Diop n’a pas été reçu. Le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) a maintenu sa conférence de presse pour évoquer entres autres le cas de Guy Marius Sagna.

“La justice tente de protéger ceux qui m’ont agressé à Reubeuss”

En conférence de presse à sa sortie du tribunal, Babacar Diop se dit déçu par ce qu’il appelle “une bizarrerie” : “le Doyen des juges ne m’a pas reçu (…) il a dit qu’il n’était pas informé alors nous avons reçu une convocation de son greffier….La justice subit une pression, c’est notre sentiment” déclare l’activiste. Le professeur ne compte cependant pas baisser les bras dans cette bataille judiciaire car pou lui, ses supposés agresseurs n’ont aucune possibilité d’échapper légalement aux délits pour lesquels ils sont poursuivis.

Sur le cas de Guy Marius Sagna…

En évoquant le cas du coordonnateur du mouvement FRAPP/France dégage, Guy Marius Sagna, Babacar Diop lance un appel aux autorités religieuses de l’église catholique. Il évoque son audience prochaine avec le cardinal Théodore Adrien Sarr. “Je souhaite faire appel à l’Église pour la libération de Guy Marius Sagna… non parce qu’il est catholique….mais parce qu’il est persécuté et dominé” et que “l’église a toujours été du côté des pauvres persécutés et dominés“a souligné le secrétaire général du FDS.