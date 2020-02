Inquiets de la situation de leur fils Laurent Gbagbo libéré par la Cour pénale internationale mais toujours maintenu hors de la terre de ses pères, les chefs de terre de Mama, village natal de l’ex-président Gbagbo, ont rendu visite à Henri Konan Bédié afin de s’enquérir de ses nouvelles. En effet, le président Bédié avait rendu visite il y a moment au fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) à Bruxelles, une visite qui avait pour visée la réconciliation entre les deux hommes politiques et dans toute la Côte d’Ivoire.

Le chef centrale de Mama, Joseph Goli Ogou, porte-parole de la délégation, s’est réjoui de cette démarche de réconciliation effectuée par le ‘’sphinx de Douakro’’. « Il est allé voir mon fils Laurent Gbagbo à Bruxelles pour qu’ils puissent parler de la réconciliation dans notre pays et je le remercie pour ça. Je suis sûr que mon fils sera en Côte d’Ivoire », a déclaré le chef central de Mama.

Le geste de grand frère

Le président du PDCI-RDA après avoir remercié ses visiteurs pour l’honneur qu’ils lui ont fait, a essayé de leur faire comprendre l’objet de sa visite en Belgique. « Lorsqu’un frère est en difficulté, on va le voir pour l’encourager dans la lutte, dans l’effort pour sortir des difficultés. C’est ce que j’ai fait en tant que grand frère en allant voir mon jeune frère à Bruxelles. J’ai connu Laurent Gbagbo ici en Côte d’Ivoire chez nous, » a déclaré l’ex-chef d’Etat.

Il a profité de l’occasion pour rappeler à ses hôtes que lorsqu’il était au pouvoir, il ne menait pas la guerre contre les opposants contrairement au régime qui est actuellement au pouvoir. « Pendant tout ce temps, nous avions l’habitude de laisser ceux qui étaient dans l’opposition tranquille et quand il y avait des problèmes graves, on les appelait pour discuter et voir quelle solution on pouvait trouver. Aujourd’hui vous voyez ce n’est plus le cas. Ceux qui sont au pouvoir ne parlent plus avec l’opposition. S’ils parlent avec l’opposition, c’est un dialogue de sourds. Tout ce qu’ils font c’est pour leur parents, leurs familles », a lâché le président Bédié.

Renverser la tendance

Mais pour que cela ne perdure, l’octogénaire a rassuré les parents de Laurent Gbagbo qu’il travaille actuellement pour que la donne change afin que son jeune frère et Blé Goudé retournent au pays afin de participer à la vitalité de la Côte d’Ivoire. « Nous voulons changer cela pour que Gbagbo et Blé Goudé puissent revenir chez eux, dans leur village en Côte d’Ivoire sur leur terre natale pour travailler ensemble avec nous et tous les Ivoiriens », a exprimé Bédié.