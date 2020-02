Le Rassemblement National(RN) de Marine LePen, serait, révélait une agence de presse internationale, sous le coup d’une procédure judiciaire pour non solvabilité en Russie. Une entreprise russe aurait engagé une procédure depuis le 10 décembre 2019 contre le parti d’extrême droite français, l’accusant de ne pas avoir remboursé un prêt contracté en 2014. Une affaire qui mettrait en lumière une autre ingérence russe dans la politique étrangère d’autres nations.

Nous sommes en 2014, les élections municipales et européennes se préparaient bon train en France. Le Front national alors avec Marine Lepen, avait fait aux élections présidentielles deux années auparavant, 2012, leur meilleur score depuis 2002 ; Marine Lepen étant arrivée troisième au premier tour avec près de 18 % des suffrages exprimés. Une campagne ardue qui avait mis quelques peu les finances du parti sur les rotules. Pour 2014, le FN avait donc besoin d’argent ; et une c’était une banque russe, la First Czech-Russian Bank qui avait accepté de venir à son secours. 9.4 millions d’euros étaient après les pourparlers d’usage, virés sur les comptes du Parti en tant que prêt.

Mais la banque quatre années plus tard faisait faillite et ce serait une société russe de production et de vente de pièces détachées pour avion, la société Aviazaptchast qui aurait semble-t-il repris certains actifs de la banque et qui le 10 décembre 2019, aurait déposé auprès du tribunal arbitral de Moscou, un tribunal spécialisé dans le traitement des litiges commerciaux, mobiliers et immobiliers entre acteurs économiques, une plainte pour « recouvrement de créances ». Mais pour l’avocat parisien et trésorier du Parti, Wallerand de Saint-Just, la procédure n’aurait que peu de chance d’aboutir puisque avait-il révélé à la presse, aucune « cessation de paiement » n’avait pas été constatée et que le RN serait « entrain de (…)rembourser » l’emprunt.