Via un décret diffusé sur le site internet du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a confirmé le limogeage avec effet immédiat de Vladislav Sourkov, 55 ans. Personnage de l’ombre au sein de la vie politique russe, ce dernier est connu comme étant celui qui a façonné le nouveau régime russe.

Considéré par beaucoup d’opposants à Poutine comme étant l’architecte du régime actuel, Sourkov a instauré dès le début des années 2000, un système via lequel l’information et les médias sont directement contrôlés par les gouvernements. En outre, l’opposition se veut peu à peu muselée alors que les mouvements de contestation, aussi importants soient-ils, sont très vite calmés puis éteints par les forces de l’ordre. Ce concept de gestion de la nation, a été baptisée la “verticale du pouvoir”. Une idéologie née sur les cendres du chaos des années 90.

Sourkov, architecte de la Russie d’aujourd’hui

Très vite, ses idéaux prennent en importance et Sourkov devient un homme de pouvoir au sein de la politique russe. En 2014, il deviendra celui par qui la Crimée sera annexée. En effet, c’est Sourkov qui a mis sur pied la stratégie à suivre afin de mener à bien la politique russe en Ukraine, qui se terminera par un conflit de vaste ampleur et la mort de plus de 13.000 personnes. Sourkov est d’ailleurs resté à la tête de la gestion du cas ukrainien jusqu’au 11 février dernier, avant d’être finalement remplacé par Dmitri Kozak. Le Kremlin souhaitait effectivement entamer un nouveau cycle et changer de cap.

Un homme surprenant et machiavélique

Dans une tribune publiée dans la presse l’an dernier, Sourkov se félicitait des fruits de son travail. Selon lui, la démocratie à l’Occidentale est en déclin et les idéaux autrefois prônés semblent connaître leurs limites. En revanche, la Russie elle, semble connaître un véritable renouveau politique et économique grâce notamment à sa mainmise sur la façon dont fonctionne et avance le pays. Surprenant, parfois qualifié de machiavélique, il a souvent surpris son monde, même s’il a toujours œuvré en faveur d’une Russie aux mains de Poutine, comme lorsqu’il a dénoncé la fraude électorale de 2011, se positionnant en faveur des manifestants.