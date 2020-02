Un collaborateur de Paul Kagame a dû renoncer à son poste suite à une situation qui s’est produite. Il s’agit de Evode Uwizeyimana ministre en charge de la Justice. L’annonce de sa démission a été faite par un Tweet du Bureau du Premier ministre. A la base, il aurait violenté une femme qui faisait partie des membres de la sécurité. L’officiel aurait poussé la femme à terre.

L’incident qui s’est produit en début de semaine a été révélé sur les réseaux sociaux par une personne qui y a assisté. Plusieurs réactions hostiles au ministre ont par la suite été enregistrées réclamant son départ du gouvernement. Face à cette situation qui prenait de l’ampleur, il a décidé de faire son mea-culpa à la victime.

“Cela n’aurait pas dû m’arriver…”

Sur le compte Twitter de la société qui emploie la femme, une photo a été postée avec elle, le ministre ainsi que les responsables de la structure. Le mot du ministre avait accompagné la publication. « Cela n’aurait pas dû m’arriver en tant que responsable et fonctionnaire. Je me suis déjà excusé auprès du personnel de l’ISCO [Intersec Security Company] et je le fais maintenant publiquement… », pouvait-on lire en guise d’excuse. Toutes ces démarches se sont soldées par la remise de sa lettre de démission.

« Le Premier ministre Ngirente a reçu des lettres de démission du ministre d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire Issac Munyakazi et du ministre d’État chargé des Affaires constitutionnelles et juridiques, Evode Uwizeyimana, à remettre à S.E le président. », a notamment annoncé le bureau du premier-ministre sur le réseau social de l’oiseau bleu.