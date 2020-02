Kizito Mihigo était l’une des personnalités les plus connues du Rwanda. Le chanteur et activiste rwandais a connu de nombreux déboires avec le pouvoir du président Paul Kagamé. Le chanteur de gospel a été retrouvé mort ce lundi 17 février dans sa cellule de prison. Selon les informations de la police, Kizito Mihigo se serait suicidé. Le jeune homme est apparu dans la ligne de mire du régime Kagamé en 2013 lorsqu’il a composé des chansons qui remettaient en cause la gestion du pays par le pouvoir en place après la période qui a suivi le terrible génocide de 1994.

En 2014, Kizito Mihigo a été accusé de déstabilisation, on lui a reproché d’avoir mobilisé des jeunes pour des mouvements rebelles en exil. C’est ainsi qu’en 2015, Kizito Mihigo a été condamné à 10 ans de prison pour complot envers le gouvernement. En 2018, l’activiste chanteur fut libéré après avoir bénéficié d’une grace présidentielle qui a permis à 2000 autres prisonniers de retrouver la liberté.

Une voix qui voulait prôner la paix

Kizito Mihigo s’est toujours présenté comme un chantre de la paix, à ce titre, il avait créé sa fondation, la Kizihito Mihigo Peace Fondation pour prôner un message de paix partout au Rwanda. D’après les informations de la police, Mihigo a été arrêté il y a quelques jours au sud du Rwanda alors qu’il essayait de rejoindre le Burundi. Le chef de la police a indiqué que le chanteur avait reçu la visite de ses proches et de son avocat pendant son incarcération et de notifier qu’une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur ce suicide qui va sans doute beaucoup faire parler au Rwanda.