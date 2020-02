Le Ministère des Finances et du Budget a validé l’exonération des start-ups au Sénégal à travers une note rendue publique ce 24 février 2020. Une mesure qui devrait réjouir les nouveaux entrepreneurs qui se plaignent souvent d’une fiscalité trop élevée. L’exonération concerne les entreprises qui ont été créées aux courants des années 2019 et 2020.

Les start-ups seront exemptés des obligations fiscales pour trois ans

Les entreprises nouvellement créées seront désormais exonérées des impôts pour une période de trois années à compter de la date de leur création souligne le communiqué du Ministère des Finances et du Budget. “La loi de finances No 2019-17 du 20 décembre 2019 portant loi des finances pour l’année 2020 notamment celle relative à l’impôt Minimum forfaitaire sur les sociétés ( IMF) et à la contribution forfaitaire à la charges des employeurs (CFCE) est totalement entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire national à la date du 28 décembre 2019” peut-on lire dans le communiqué en question.

Une mesure prise par le gouvernement du Sénégal dans le but de soutenir la création d’entreprises et d’emplois en encourageant les entrepreneurs. Le projet de la startup Act, récemment validé par l’État dans le but d’assister l’entreprenariat était favorable à exonération fiscale pour les entreprises nouvellement créées.