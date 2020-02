L’Etat américain vient de perdre les traces de ses équipements en Syrie. Il s’agit en effet de près de 715 millions de dollars d’armes qui ont disparu. C’est donc une importante perte pour le pentagone, qui déjà, met les bouchées doubles pour retrouver ces équipements, si éventuellement ceux-ci ne sont pas tombés dans les mains des ennemis.

Le département de la défense de l’Amérique a dans un rapport indiqué que les armes fournies à leurs alliés en Syrie, sont « vulnérables à la perte ou au vol ». S’agirait-il d’une mauvaise gestion ? Pour le moment, seul l’audit du 18 février pourra mieux édifier sur ce qui s’est réellement passé. Pour le compte de l’année 2020, les autorités ont demandé 173 millions de dollars pour assurer la couverture des équipements Syriens.

Le gouvernement américain n’avait pas « rendu compte »

Selon un audit publié le 18 février dernier, du point de vue financier, le gouvernement américain n’avait pas « rendu compte (…) de 715,8 millions de dollars d’armes allouées à leurs partenaires en Syrie dans le cadre de la lutte contre Daech ». L’audit a également révélé un cas d’imprudence et de mauvaise gestion. Le personnel du 1er commandement logistique « a entreposé des armes à l’extérieur dans des contenus d’expédition en métal, exposant l’équipement à des éléments environnementaux (…) tels que la chaleur et l’humidité ». Il faut préciser que près de 4100 armes, dont des lance-grenades et des mitrailleuses auraient fait partie des équipements laissés dans ces conteneurs.

Cette perte « n’est pas une grande surprise »

Elle constitue, certes une catastrophe pour les Etats-Unis mais pas pour autant. ‘’Task and Purpose’’, le site américain spécialisé dans les questions de défense et de sécurité a relayé que cette perte « … n’est pas une grande surprise ». Tout en rappelant le rapport d’Amnesty International publié courant mai 2017, le site des questions de défense a évoqué que dans un passé récent les Etats-Unis avaient perdu près d’un milliard de dollars de transfert d’armes aux forces irakiennes et koweïtiennes.

Autre rapport « accablant » : En 2016, le rapport de l’inspecteur en chef du Pentagone avait indiqué que les équipements fournis à l’armée irakienne et évalués à près d’un milliard de dollars, n’ont pas été inscrits et suivis.