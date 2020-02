Le conflit syrien est actuellement l’un des plus délicats à gérer sur la scène internationale. Débutée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 300.000 morts et a entraîné le déplacement d’une importante partie de la population. Au fil du temps, le conflit s’est transformé en une guerre civile qui a fait beaucoup de dégâts. Ce qui est particulier avec le conflit en Syrie, c’est qu’il y a de nombreux intervenants qui tentent à leur manière de faire ramener un peu de stabilité dans le pays.

Au début, c’était l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui menait des médiations entre les différentes parties belligérantes syriennes. Par la suite, d’autres puissances étrangères se sont ingérées dans la résolution du conflit rendant la situation encore plus complexe. Parmi les pays qui sont fortement impliqués dans la résolution de la crise syrienne, on peut citer entre autres, la Russie et la Turquie. Dans le cadre d’un accord signé entre Ankara et Moscou, les autorités turques ont déployé à Idleb, région stratégique du nord-ouest de la Syrie des militaires pour éviter le réveil de groupes djihadistes.

Erdogan hausse le ton

Le déploiement de soldats turcs dans la région d’Idleb a provoqué la naissance de tension entre Damas et Ankara. Début Février, des soldats turcs en position dans cette zone sensible ont été tués par des bombardements de l’armée syrienne. Depuis cet incident, le climat est devenu délétère entre les autorités turques et syriennes.

Ce mercredi, le président turc Recep Tayip Erdogan a fait une déclaration qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Il a demandé au pouvoir de Bachar El Assad de retirer ses forces stationnées dans certaines zones d’Idleb. Le dirigeant turc a clairement signifié qu’il s’agissait de la dernière mise en garde avant le déclenchement des hostilités. “Nous pourrons surgir une nuit sans crier gare. Pour le dire d’une manière plus explicite, une opération à Idleb est imminente” a laissé entendre Erdogan