A Idleb, les affrontements avec Damas, allaient bon train et malgré ce qu’en pouvait en dire Ankara, de nombreux soldats turcs perdaient la vie. Après des appels répétés du président turc vers la communauté internationale pour des actions plus vigoureuses pour empêcher l’escalade, Erdogan se serait encore une fois tourné vers son allié américain. Ce vendredi, les chefs d’états turc et américain auraient eu par téléphone des discussions soutenues sur la situation à Idlib.

Les USA réitèrent leur soutien à Ankara

Pour Ankara, à Idlib, l’escalade qu’il y aurait le plus à craindre serait un envenimement de la crise humanitaire. Près d’un millions de personnes auraient déjà été déplacés par les récents combats. Turcs et américains, ce vendredi donc, avaient discuté des développements dans la région et étaient convenus par téléphone de la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour faire face au drame humanitaire à Idlib. Le président américain Donald Trump aurait au cours de ce entretient, rapportait la Maison-Blanche, « exprimé ses condoléances et condamné » les « attaques » contre « le personnel turc en Syrie ».

Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Judd Deere, le président Donald Trump aurait expressément au cours des discussions vendredi, réaffirmé son soutien aux efforts de la Turquie pour désamorcer la situation dans le nord-ouest de la Syrie et convenu avec Damas que « le régime syrien, la Russie et le régime iranien devaient arrêter leur offensive avant que davantage de civils innocents ne soient tués et déplacés ».

Mais bien avant, Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait déclaré que Washington s’engagerait avec Ankara et examinait déjà les « options » pour aider la Turquie après l’attaque contre les troupes turques en Syrie. « Les Etats-Unis condamnent cette attaque dans les termes les plus fermes. Le régime Assad, la Russie, l’Iran et le Hezbollah doivent cesser leurs attaques en cours à Idlib », aurait déclaré en substance le secrétaire Pompeo.