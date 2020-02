Un incident a récemment eu lieu en Russie, avec un Boeing 737. Un vol de la compagnie aérienne russe Utair a en effet été contraint de se poser en urgence sur la piste d’atterrissage enneigée d’Oussink, dans le Grand nord de la Russie, le samedi 08 février 2020. Cet avion de ligne s’est posé sur le sol sans train d’atterrissage. Dans un communiqué, la compagnie aérienne russe a fait savoir que l’avion avait pu se tenir sur la piste d’atterrissage « Jusqu’à son arrêt complet grâce à la rapidité et au grand professionnalisme de l’équipage ». Cet incident est dû à des vents violents et instables qui ont secoué l’appareil et cassé les roues d’atterrissage.

L’incident n’a pas fait de morts

Le Boeing 737, aurait donc subi « une violente et imprévue variation du vent ». L’incident n’a cependant pas fait de victimes. Le président de la République des Komis, Sergueï Gaplikov, a de son côté souligné que cet incident est inacceptable, avant de faire remarquer qu’il n’y a pas eu de blessés graves. En fin de compte, à la descente de l’avion, il n’y avait qu’un seul passager qui demandait à recevoir une assistance médicale.

Notons que l’appareil en question avait, un peu plus tôt dans la journée, pris départ de la capitale russe Moscou, avec à son bord 100 personnes à savoir 6 membres d’équipage et 94 passagers.