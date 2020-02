Un autre ancien proche collaborateur de Donald Trump a manifesté son opposition sur la gestion que l’actuel locataire de la Maison Blanche fait de certains sujets. Il s’agit en effet de John Kelly. Proche collaborateur dès les premières heures de gouvernance du milliardaire républicaine, ce général des Marines à la retraite, avait dirigé pendant quelques mois le ministère de la sécurité intérieure avant de finir principal conseiller du président en juillet 2017.

Le cas Alexander Vindman

Profitant d’un échange avec des étudiants à Drew University, dans le New Jersey, l’officier américain s’est montré très critique contre son ancien patron. Sur la plupart des sujets d’actualité qu’il a évoqué, il n’a pas manqué de critiquer les différentes démarches adoptées par l’administration Trump. Comme sujet sur lequel John Kelly a montré son désaccord avec Trump, on peut citer le limogeage du lieutenant-colonel Alexander Vindman.

Pour l’ancien collaborateur du président américain, l’officier n’avait commis aucun autre crime que d’obéir à ses supérieurs hiérarchiques. «Il a fait exactement ce que nous leur apprenons à faire pendant toute leur carrière (…) Il a dit à son chef ce qu’il avait entendu», avait indiqué le général des Marines. L’autre chose qui n’est pas du goût de John Kelly est la crise des migrants.

“Le rythme lui manque…”

On retiendra de ses propos qu’il n’apprécie pas le traitement que réserve l’administration Trump aux candidats à l’immigration. «Ce sont, dans leur immense majorité, des gens biens (…) Ce ne sont pas tous des violeurs et des meurtriers. Et ce n’est pas correct de les désigner de la sorte. J’ai été en désaccord avec le président à plusieurs occasions», avait-il indiqué à ce sujet.

Il n’a pas manqué de lancer quelques piques à l’actuel locataire de la Maison Blanche sur les discussions avec le leader Nord-coréen. Comme on peut l’imaginer, Donald Trump n’a pu s’empêcher de répondre à son ancien collaborateur. Par le canal du réseau social de l’oiseau bleu, il estime qu’il n’arrive plus à garder le silence à cause de son poste qui lui manque.

«Comme tant d’autres qui ne sont plus à la Maison-Blanche, le rythme lui manque et il ne peut rester silencieux», s’était moqué Donald Trump.