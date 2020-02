Le Washington Post, la télévision allemande ZDF et la radio-télévision suisse SRFont fait de terribles révélations sur l’agence américaine de renseignement. En effet, selon les résultats d’une enquête réalisée par ces trois médias, la CIA aurait espionné plusieurs pays par le biais de la société Crypto AG qui met en vente des équipements de cryptage.

Les Américains et les Allemands…

L’agence américaine de renseignement aurait agi de commun accord avec le renseignement allemand. Ils auraient espionné tant leurs alliés que leurs rivaux par le biais de ces équipements de cryptage. Comme pays victimes identifiées par l’enquête, on peut citer : «l’Iran, les juntes militaires d’Amérique latine, l’Inde et le Pakistan, et même le Vatican».

La CIA et les renseignements allemands «ont truqué les équipements de la société afin de casser facilement les codes que les pays (clients) utilisaient pour envoyer des messages cryptés» ont notamment précisé les trois médias dans l’enquête qu’ils ont réalisée. Ils indiquent que le procédé a permis la résolution d’un nombre non négligeable d’affaires.

Ils payaient pour être espionnés…

Ils ont évoqué entre autre la surveillance de la crise des otages à l’ambassade américaine de Téhéran en 1979. Des informations avaient été fournies sur l’armée argentine au Royaume-Uni pendant la guerre des Malouines par le mécanisme d’espionnage mis sur pied par les deux agences de renseignement. Bien d’autres affaires ont été élucidées dans des circonstances spectaculaires par ces agences de renseignements.

«Les gouvernements étrangers payaient de belles sommes aux États-Unis et à l’Allemagne de l’Ouest pour le privilège d’avoir leurs communications les plus secrètes lues par au moins deux (et peut-être jusqu’à cinq ou six) pays étrangers», mentionnent-ils.