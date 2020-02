Cela fait plusieurs années maintenant que le nord du Cameroun est confronté à une grave crise qui a fait de nombreuses victimes. Des rebelles sécessionnistes de cette partie anglophone du Cameroun mènent des combats sans merci contre les forces gouvernementales afin d’acquérir un statut d’indépendance pour la région Nord du Cameroun. Le 14 février dernier, des individus armés ont attaqué un quartier du village de Ntumbo (Nord du Cameroun) et ils y ont commis des crimes.

Selon un rapport de l’ONU, plusieurs villageois ont été tués par balles, de nombreux enfants feraient partie des victimes. De son côté, le gouvernement camerounais a minimisé le nombre des victimes et a affirmé qu’il y a eu des morts suite au déclenchement d’un incendie causé par des échanges de tirs entre rebelles et forces gouvernementales.

“Je vais appeler la semaine prochaine, le président Biya (…)”

Ce Samedi 22 février, alors qu’il effectuait une visite au Salon de l’agriculture de Paris, le président français Emmanuel Macron a été interpellé par un activiste camerounais sur la situation qui a lieu au nord du Cameroun. Le dirigeant français a répondu avec franchise à son interlocuteur, il reconnaît que la situation ne fait que de se dégrader au nord du Cameroun.

Le locataire du palais de l’Élysée dira aussi qu’il accorde une place de choix aux questions des droits de l’homme, en révélant qu’il a pesé de tout son poids pour permettre la libération de l’opposant Maurice Kamto. “Là, la situation est en train de se dégrader. Je vais appeler, la semaine prochaine, le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum” a déclaré dans une posture claire, Emmanuel Macron.