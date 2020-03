Le directeur général de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion et propriétaire du label de production musicale “Gamboul Production” a été placé en garde-à-vue ce vendredi dans les locaux de Division de lutte contre la cybercriminalité selon Libération Online. Mamadou Diop est accusé par la jeune chanteuse de son label Dieynabou Baldé plus connu sous le nom de Dieyna de viol suivi de grossesse.

Plaintes des deux côtés

Les proches de la jeune artiste âgée de 17 ans avaient déposé deux plaintes au niveau de la Brigade des mœurs et de la Sûreté Urbaine contre Mamdaou Diop pour abus sexuel sur mineure ayant occasionné une grossesse. Selon Dieynabou Baldé, le DG de l’ISEG aurait tenté de nier la paternité de l’enfant. Ce dernier avait à son tour accusé les proches de la jeune fille de chantage et de tentative d’extorsion de fonds. Une plainte avait par ailleurs été déposée par Mamadou Diop à la Division de lutte contre la cybercriminalité.

Révélée au grand public par l’émission télévisée Sen P’tit Gallé, la jeune chanteuse avait par la suite rejoint le label de Mamadou Diop qui avait produit son premier single. Selon les proches de Dieyna, le patron du label aurait abusé d’elle à plusieurs reprises dans un appartement sis à Dakar qu’il aurait loué pour la présumée victime.