Selon une annonce qui a été faite par le porte-parole du gouvernement allemand, la chancelière allemande a dû se mettre en quarantaine. Cette décision, Angela Merkel l’a prise suite à un contact qu’elle a eu avec un médecin testé positif au nouveau coronavirus. Ainsi, la responsable politique allemande restera à domicile où elle poursuivra ses activités. Selon les explications du porte-parole du gouvernement allemand, la dirigeante allemande a été « informée qu’un médecin qui lui avait administré un vaccin contre des infections à pneumocoque vendredi après-midi était positif ».

Dans les prochains jours, elle fera l’objet d’un test dans le but de confirmer ou d’infirmer si elle est infectée. A en croire les précisions du porte-parole, à cette étape, le résultat d’un test pourrait ne pas donner un résultat fiable. Pour l’heure, la précision n’a pas été apportée sur le lieu de sa quarantaine. Elle n’affichait tout de même aucun signe d’un mal particulier. « Moi-même, ma vie a changé et consiste principalement en des conférences téléphoniques et des visioconférences », avait-elle détaillé.

Rassemblement de plus de deux personnes interdit

Cette situation intervient alors qu’elle venait de présenter de nouvelles restrictions dans le but de lutter contre le Coronavirus. Entre autres mesures, Angela Merkel a annoncé l’interdiction de rassemblements de plus de deux personnes. « Il est très important que la règle de la distance soit respectée, le risque d’infection est réduit dans ce cas-là à presque zéro », avait annoncé la dirigeante allemande lors de la conférence de presse.

« C’est comme ça que nous pouvons sauver des vies », avait-elle poursuivi. Rappelons que l’année dernière, l’état de santé de Angela Merkel avait suscité d’énormes interrogations suite à une série de malaises qu’elle avait éprouvée lors de rencontres officielles. Elle a fait plusieurs fois des crises de tremblements. En Allemagne, au total 18 610 cas de contamination ont été enregistrés dont 55 décès.