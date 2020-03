Par un arrêté interministériel, le gouvernement du Bénin a effectué, ce jeudi 25 mars 2020, un réaménagement du calendrier scolaire. Ce réaménagement fait suite à la décision prise par le gouvernement lundi dernier pour ordonner des congés de Pâques aux apprenants. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin, le gouvernement a décidé accorder des congés de Pâques anticipés aux apprenants des écoles et universités publiques et privées. Ainsi donc, du lundi 30 mars aux lundi 13 avril 2020 inclus, les apprenants sont en congés au Bénin.

Cette décision vient bousculer le calendrier scolaire au Bénin. Alors, il fallait revoir ce calendrier. Hier jeudi 25 mars 2020, le gouvernement l’a fait. Par un arrêté interministériel signé des ministres Salimane Karimou des enseignements maternel et primaire et Mahugnon Kakpo des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, le gouvernement vient fixer le nouveau calendrier. Ainsi, le troisième trimestre s’étant désormais sur la période du mardi 14 avril au vendredi 26 juin 2020 après les cours de l’après-midi.

Quid des vacances ?

Les grandes vacances sont fixées au vendredi 26 juin après les cours de l’après-midi et prennent fin le dimanche 13 septembre 2020. Les autres dispositions de l’arrêté interministériel du 17 juillet 2019 fixant le calendrier de l’année scolaire 2019-2020 dans les établissements des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle inchangées, demeurent en vigueur jusqu’à nouvel ordre.