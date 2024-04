Bénin : Des investisseurs chinois visitent la Gdiz après l’appel de Shadiya Assouman

Présents au Bénin dans le cadre de l’organisation de la deuxième édition du forum de l’investissement Bénin-Chine, plusieurs investisseurs chinois ont effectué une visite dans la matinée de ce vendredi 26 avril 2024 au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). Reçus par les responsables de Sipi-Bénin Sa, ces hôtes de marque ont eu droit à une présentation globale du projet ainsi qu’à une visite guidée dans plusieurs unités de production installées à la Gdiz.

Ce déplacement de cette délégation chinoise intervient au lendemain du forum de l’investissement Bénin-Chine. A cette occasion, la ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Assouman avait lancé un appel à l’endroit des investisseurs chinois afin qu’ils s’intéressent davantage à la destination de la Gdiz. « Le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisée permettant aux investisseurs d’opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements. Un modèle existe déjà à Glo-Djigbé avec des impacts positifs qui sont énormes en termes d’emploi pour la jeunesse. Nous attendons impatiemment la Chine », avait déclaré l’autorité ministérielle alors qu’elle procédait à l’ouverture du forum jeudi dernier.

C’est sans doute la raison qui a motivé la visite qu’a effectuée le groupe d’investisseurs chinois au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Ils ont eu l’honneur d’être reçus par Létondji Béhéton, le directeur de la Sipi-Bénin Sa. Il s’agit de la société chargée du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). A ses hôtes, le directeur a présenté les différentes facilités qui sont offertes aux investisseurs qui désirent s’installer au sein de la Zone Industrielle. On note par exemple que, celles et ceux qui veulent investir pourraient le faire selon leur capacité financière et suivant plusieurs régimes. Les formalités administratives sont réduites et tout se fait au sein de la zone selon les précisions apportées par le responsable.

La Gdiz a également eu récemment le statut de port sec. Ceci permet de faire plus facilement les formalités d’enlèvement de conteneurs vers le Port autonome de Cotonou. La deuxième étape a été la visite des unités de productions qui sont déjà opérationnelles au sein de la Gdiz. Les investisseurs chinois ont visité les unités de transformation de cajou et les installations de la société Benin Textile S.A. (Btex), l’une des unités intégrées de textile de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Au terme de la visite, M Li qui intervient dans le secteur de logistique a tenu à manifester toute sa joie par rapport à tout ce qu’il a vu. Ce membre de la délégation note que des choses les plus élémentaires pour un investissement sont déjà présents au sein de la zone. Il met l’accent sur l’Électricité, l’eau et la facilitation des tracasseries administratives.