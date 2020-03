Deux agents de la société béninoise d’énergie électrique ont écopé de 15 ans de réclusion criminelle et quatre autres agents maintenus dans les liens de la détention pour une période de 10 ans. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a prononcé leur condamnation, vendredi 20 Mars dernier pour crimes économiques.

Les deux principaux accusés Robert Eustache Adimou et Eric Armand Codjia, respectivement chef service informatique et guichetier à l’agence Sbee d’Abomey-Calavi écopent chacun de quinze ans de réclusion criminelle et 10 millions Fcfa d’amende. C’est la sentence du verdict prononcé vendredi 20 Mars dernier par la Criet statuant, publiquement et contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort. En effet, les six agents de la société béninoise d’énergie électrique poursuivis devant la cour, ont été condamnés pour crime de détournement de deniers publics.

Le cerveau de la bande Robert Eustache Adimou est déclaré coupable des faits d’introduction, d’altération et de modification intentionnelle et sans droit de données informatiques et d’avoir porté atteinte au système informatique en vue d’obtenir un avantage personnel causant un préjudice patrimonial à autrui. Les quatre autres agents Paulin Alladagbin, Brice Hector Mahouvi, Thiérry Sébastien Noukpliguidi et Simon Comlan Danvo notamment des agents releveurs et parfois coupeurs de la Sbee dans un premier temps ont été acquittés de détournement de deniers publics mais malheureusement.

Les détails de la condamnation…

Les mis en cause ont été retenus dans les liens de la détention pour des faits de complicité d’atteinte intentionnelle et sans droit au fonctionnement du système informatique en vue d’obtenir un avantage personnel résultant d’un préjudice patrimonial à autrui. La cour les a condamné chacun à 10 ans de prison ferme et 10 millions de francs Cfa comme amende. Les sommes détournées par les deux agents sont estimées à 23 603 894 Francs Cfa. Cependant, les accusés contestent les montants. Ils disposent de 15 jours pour interjeter appel du jugement devant la chambre d’appel de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.