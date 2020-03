Les ennuis s’enchaînent ces derniers mois pour le Boeing 737 MAX. Depuis quelque temps, le Boeing 737 MAX est cloué au sol à cause des crashs survenus avec Lion Air et Ethiopian Airlines. Suite à ces drames, en particulier celui de l’Ethiopie, le ministère des transports du pays a mis ses enquêteurs sur les pistes du crash du 10 mars de l’année écoulée afin de déterminer les vraies raisons de l’accident.

Ce lundi, à quelques heures du jour du premier anniversaire du drame, les investigateurs éthiopiens ont publié un rapport d’étape dans lequel ils exposent les résultats de leurs enquêtes sur le Boeing 737 Max.

« La différence de formation entre le B 737 NG (…) et le B 737 MAX apparaît inadéquate »

Ils ont tout révélé, dans leur rapport de ce lundi sur le dysfonctionnement du Boeing. Les investigateurs qui sont chargés de détecter les réelles causes du dysfonctionnement du Boeing ont mis en cause la qualité de la formation donnée par le constructeur américain. Selon le rapport, il y a une inadéquation dans la formation fournie par l’avionneur. Les enquêteurs ont donc exposé dans leur rapport « la différence de formation entre le B737 NG (qui précède le 737 MAX, NDLR) et le B737 MAX… » que l’avionneur a fournie, mais qui selon eux « apparait inadéquate ». La façon dont le système MCAS (Maneuvering Charactéristics Augmentation System) a été conçu serait aussi l’une des causes du dysfonctionnement de l’appareil du constructeur américain.

Le système MCAS est un dispositif matériel et logiciel du Boeing destiné à éviter le décrochage en pilotage manuel, volets rentrés. Lorsque celui-ci détecte que l’incidence de l’avion dépasse une valeur considérée, il s’active pour compenser l’avion à piquer. La conception donc de ce dispositif du système MCAS « rend vulnérable » le Boeing 737 « à une activation indésirable » ont-ils affirmé dans leur rapport. Une mesure « erronée » a été même constatée par les enquêteurs quelques minutes « après le décollage ». Les deux accidents, celui de Lions Air et d’Ethiopian Airlines ont cependant une cause commune. Il s’agit du dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS qui était initialement créé pour compenser les moteurs plus lourds.

