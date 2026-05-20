Pour la Russie, les exercices nucléaires sont un « dialogue silencieux » avec l'Occident

La Russie et la Biélorussie ont entamé mardi 19 mai 2026 trois jours de manœuvres conjointes impliquant leurs forces nucléaires stratégiques. Le correspondant militaire et directeur général adjoint de la chaîne publique russe VGTRK, Evgueni Poddubny, a déclaré à l’agence TASS ce 20 mai, que ces exercices constituent un avertissement direct adressé aux dirigeants occidentaux.

Selon le ministère russe de la Défense, plus de 65 000 militaires sont mobilisés pour l’occasion, aux côtés de plus de 200 lanceurs de missiles, 140 aéronefs, 73 navires de surface et 13 sous-marins, dont huit équipés de lanceurs de missiles stratégiques. Les flottes du Nord et du Pacifique ainsi que les bombardiers stratégiques participent aux manœuvres, qui comprennent des tirs d’essai de missiles balistiques et de croisière. Une partie des exercices se déroule sur le sol biélorusse, où la Russie a déployé en 2025 son missile hypersonique Orechnik à capacité nucléaire.

Un message adressé aux capitales européennes

Poddubny a formulé sans détour l’objectif politique des manœuvres. « L’exercice est, avant tout, un « dialogue silencieux » direct avec ces globalistes européens qui, peut-être, au plus profond de leur cœur, ont décidé qu’ils pouvaient attaquer la région de Kaliningrad ou transférer des systèmes d’armes à l’Ukraine qui leur permettraient de nous infliger de graves dommages », a-t-il déclaré. Il a également estimé que certains dirigeants européens auraient cessé de croire à la réalité d’un emploi de l’arme atomique, ce que Moscou entend corriger par la démonstration.

Ces manœuvres interviennent après l’expiration en février 2026 du traité New START, dernier instrument bilatéral encadrant les arsenaux nucléaires américain et russe. La semaine précédant les exercices, Moscou avait procédé à un tir d’essai de son missile balistique intercontinental Sarmat, capable d’emporter plusieurs ogives nucléaires.

L’Ukraine et l’OTAN en alerte

Kiev a réagi par la voix de son ministère des Affaires étrangères, qui a qualifié le déploiement d’armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie et les exercices conjoints de défi sans précédent pour la sécurité mondiale. Les forces armées ukrainiennes ont, selon des informations relayées par des médias biélorusses proches de l’opposition, mis leurs unités le long de la frontière nord en état de préparation renforcée.

Le ministère biélorusse de la Défense a indiqué que les manœuvres s’achèveront jeudi 22 mai 2026. Aucune déclaration commune russo-biélorusse de clôture n’a été annoncée à ce stade.