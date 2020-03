Début mars, une séquence vidéo mettant en premier plan Carla Bruni Sarkozy a suscité de nombreuses réactions outragées sur les réseaux sociaux d’autant que la vidéo fut filmée dans un contexte de contamination liée au Coronavirus. Dans l’extrait vidéo, l’ancienne première dame laissait entendre qu’elle ne craignait pas le Coronavirus et qu’il y a une psychose autour de la maladie. L’épouse de Nicolas Sarkozy a aussi fait semblant de tousser sur plusieurs personnes à un défilé provoquant l’ire des internautes.

Il faut dire que la séquence vidéo qui date du 28 février a été diffusée sur la chaîne TMC le 03 mars dernier à l’occasion d’un événement de mode. Le weekend dernier, la vidéo est devenue rapidement virale et fut relayée en masse. Plusieurs internautes ont jugé l’attitude de Carla Bruni, imprudente et irrespectueuse. Il faut dire que la séquence qui a le plus choqué la toile est la partie où l’ex première dame fait semblant de tousser de manière théâtrale, sur plusieurs personnes.

Une blague mal placée

Hier, vu le tollé qu’a provoqué sa vidéo, Carla Bruni a présenté ses excuses sur son compte Instagram, l’ancienne mannequin a parlé d’une blague idiote qui a été sortie de son contexte. Elle reconnaît par ailleurs que sa blague était totalement inopportune. “J’ai malheureusement récemment fait preuve d’humour déplacé et cette maladresse a été filmée sans que je ne le réalise. Un savant montage vidéo a délibérément donné un caractère ignoble à ce navrant trait d’humour. Je tiens à présenter mes regrets à tous ceux qui ont vu cette vidéo et qui ont été atterrés par son contenu” , a livré Carla Bruni.