Le deuxième fabriquant mondial de smartphones, Huawei avait depuis plusieurs mois été incapable d’utiliser la suite d’applications de Google. Le mois de septembre de l’année écoulée, l’entreprise chinoise a présenté sa dernière série de téléphones, les Mate 30. Cette fois-ci, la société chinoise se démarque avec sa nouvelle sortie; le nouveau smartphone P40. C’est ce jeudi à travers une conférence vidéo sur YouTube que le groupe chinois Huawei a présenté au monde son nouveau téléphone haut de gamme, qui se passe de la pléthore d’applications et des services de Google et propose un magasin de logiciels et des services-maison.

Un smartphone qui se passe des services de Google

À confinement exceptionnel, présentation exceptionnelle. Dans la perspective de prévenir et de lutter contre la pandémie du coronavirus, l’entreprise chinoise a choisi la vidéo-conférence pour présenter sa nouvelle création. Au vu des caractéristiques du nouveau produit de Huawei, il est l’incarnation d’une indépendance technologique. En lieu et place du moteur de recherche Google, le nouveau P40 propose le moteur de recherche ‘Qwant‘.

Le smartphone est vendu avec la version installée du moteur de recherche. Disponible déja en France, en Belgique et bien d’autres pays européens, le nouveau P40 est proposé à un prix qui varie entre 799 et 1399 euros. Même si le marché américain est interdit pour Huawei, l’entreprise chinoise compte sur l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud. Pour le moment, il met tout en oeuvre afin d’amener les consommateurs du continent européen à préférer son écosystème au détriment de celui de Google.