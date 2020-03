Alors que la crise financière frappe actuellement le monde, de nombreuses petites et moyennes entreprises semblent avoir énormément de mal à supporter le ralentissement, si ce n’est l’arrêt de leur activité. D’autres en revanche, s’en sortent plutôt bien et profitent de la moindre opportunité afin de faire fructifier ces temps compliqués.

C’est notamment le cas d’Apple qui a récemment décidé de racheter Disney. En effet, la firme à la pomme a senti le bon coup puisque la société a vu ses parcs d’attractions fermer un à un et la sortie ou les tournages de ses prochains films et ses prochaines séries être reportés. De quoi plonger l’entreprise dans une situation difficile, elle qui peut toutefois compter sur sa plateforme Disney+ afin d’assurer un minimum de revenus. Bien entendu, cela n’est pas assez pour une telle entreprise, qui a vu ses actions plonger.

Apple envisage bien de racheter Disney

Selon The Hollywood Reporter, Apple pourrait ainsi être tenté de bénéficier de cette opportunité afin de diversifier son portfolio et ses investissements. En 3 semaines, Disney a perdu près de 85 milliards de dollars, un tiers de sa capitalisation boursière avec une action passant sous la barre symbolique des 100 dollars. À moyen et long-terme, cette valeur devrait toutefois rebondir et revenir à la normale, mais la firme de Cupertino pourrait bien être intéressée à l’idée de profiter de la volatilité actuelle du marché d’autant qu’Apple dispose de près de 107 milliards en liquidité.

Un catalogue plus qu’intéressant

Si Disney est estimé à 165 milliards, Apple pourrait bien racheter mettre la main sur Disney+, la plateforme de streaming, qu’elle pourrait coupler à la sienne, mais également sur le catalogue complet de la firme. Pixar, Marvel, les chaînes ABC et ESPN, la 21th Century Fox. Les opportunités pourraient être nombreuses et permettraient ainsi à Apple de gommer les récents échecs. L’Apple TV a par exemple connu un succès loin des attentes.